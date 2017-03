ROCK SOLID

Solid na mga block ng La Salle ang sumalubong sa mga atake ng National University tungo sa 25-21, 25-11, 15-25, 25-12 panalo ng Lady Spikers sa kanilang tapatan sa UAAP Season 79 women’s volleyball sa Araneta Coliseum kahapon.

Sina twin towers Kim Dy at Majoy Baron ang nagdala sa Lady Spikers sa kanilang unang back-to-back wins sa second round.

Tumapos si Dy ng 12 kills, two blocks at three service aces, si Baron ay may eight hits, isang service ace, at nilista ang anim sa siyam na blocks ng La Salle.

Hindi rin nagpahuli sa depensa sina Dawn Macandili at Des Cheng na nagsumite ng 21 digs at six excellent receptions, at eight digs at 14 excellent receptions, ayon sa pagkakasunod.

“(Key factor) siguro ‘yung paging aggressive nila sa floor defense and sa blocking so ‘yung first set medyo close hanggang huli so may mga breaks lang ang first set,” pahayag ni La Salle coach Ramil de Jesus.

Nagtala si Jorelle Singh ng 12 markers para sa Lady Bulldogs na nalaglag sa 5-4 katabla ng FEU sa fourth.