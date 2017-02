Rochelle gusto nang anakan ni Arthur

HABANG pinag-uusapan ang napabalitang umano’y break-up nina Daniel Matsunaga-Erich Gonzales at Robi Domingo-Gretchen Ho, masaya ang tsika sa amin ng magkasintahang Arthur Solinap at Rochelle Pa­ngilinan na ikakasal na sila ngayong taong ito.

Noong nakaarang taon pa nag-propose si Arthur kay Rochelle, pero ngayon lang nila napagkasunduang magpakasal.

Gustung-gusto kasi ni Arthur na magka-baby na sila ni Rochelle.

Nakipag-meeting na sila sa mga taong magi­ging involve sa malaking event na ito sa kanilang buhay.

Hindi pa nila masabi ang eksaktong date ng kasal. Ia-announce nila ito kapag plantsado na ang lahat.

Ang pinag-iisipan nilang schedule ng kasal ay third quarter ng taong ito.

Posibleng bandang August ito kung saan ise-celebrate nila ang 9th anniversary ng kanilang relasyon.

Sabi ni Arthur, “Baka nga anniversary namin, August 8. Eksakto na na­ging kami August 8, 2008 8-8-8 pala. So, itong year, August 8, 2017, ‘yung 17 ‘yung 1 plus 7, 8 pa rin.”

Pero hindi pa nila ma-confirm ‘yan dahil kung si Rochelle ang tatanungin, medyo alanganin siya sa ganu’ng date dahil natama iyun sa Martes.

Mas type sana niya sa weekend.

“Before nu’ng propo­sal, ay ano na ‘to. Kaila­ngan next step na, gusto ko na talaga magka-fa­mily. Kailangan ko na talaga siya pakasalan.

“Gusto ko na magka-family, parang kulang eh. Oo magkasama kami lagi, pero iba talaga ‘yung as one, ‘yung children talaga. Gusto ko maraming anak, eh,” napapangiting pahayag ni Arthur.

Kuwento ni Rochelle, “Gusto niya, baby na agad. Sinasabi ng ibang ninang namin, sabi nila sa amin, huwag daw muna kami mag-baby, enjoyin daw muna namin ang pagiging mag-asawa.

“Sabi, huwag daw muna mag-baby kasi pag may baby hindi na kayo makapag-travel.

Pero sabi sa akin ni Art, kaya ko naman daw mag-travel kahit buntis, ‘di ba?”

Ang type ni Arthur ay mga lima o hanggang anim na anak, pero si Rochelle ay dalawa lang sana.

Hindi pa nila na-finalize lahat ang buong detalye ng kasal, pero ang gusto sana ni Rochelle ay gawin nila ito sa Tagaytay.

Paboritong lugar ito ng namayapang ama ni Rochelle at doon sila nagkakilalang dalawa nang magkasama sila sa Daisy Siete.

So far, binubuo na nila ang entourage na karamihang kukuning ninong at ninang ay nagkaroon ng malaking bahagi sa kanilang career.

Kapag okay na ang u­nang manager ni Rochelle na si Joy Cancio, magiging ninang sana niya ito.

Ang mga boss niya sa Eat Bulaga na sina Mr. Tony Tuviera at Malou Fagar at sina Tito, Vic and Joey ay godparents din syempre.

Bahagi rin ng entourage ng Pepito Manaloto family ni Arthur na pa­ngungunahan ni Michael V.

Kahit matagal na ang kanilang relasyon at kilalang-kilala na nila ang isa’t isa, naniniwala si Rochelle na marami pa siyang malalaman kay Arthur kapag magkasama na sila bilang mag-asawa.

“Hindi ko masasabi na kilala ko na siya. Super excited ako na ma-disco­ver hanggang sa pagtanda namin kung ano,” pakli ng dancer/actress.

Nakapagpundar na sila ng bahay na matitirhan nila, pero may lupa pa silang nabili na balak ni Arthur na patayuan ng kanilang bahay kasama na ang magiging anak nila.

Sabi ni Rochelle, iyun ang mahalaga sa kanilang dalawa. Kung ano ang magiging buhay nila pagkatapos ng kasal.

“Alam naman naming dalawa na araw lang ‘yun.

“Alam naman namin ‘yung after that day, ‘yung papasukin namin after that day.

“Event lang ‘yun sa buhay namin, dadaan lang talaga siya. Of course, maiharap niya ako kay God, pero ‘yung after that, kinabukasan ng araw na ‘yun na mag-asawa na kami, mas malaking responsibilidad na haharapin namin.

“So, alam namin na mas mahirap pero at least ngayon kampante na ako,” seryosong pahayag ni Rochelle.

Napilitan si Rochelle na magbigay ng reaksyon sa sinabi ni Aljur Abrenica na ginamit ng Encantadia ang isyung pagbubuntis ni Kylie Padilla.

Kasama si Rochelle sa naturang telefantasya kung saan gumaganap siya bilang si Agane at madalas niyang nakakasama si Kylie sa taping.

Hindi raw nila napag-uusapan sa set ang isyung pagbubuntis ni Kylie bilang respeto sa kalagayan ng Kapuso young actress.

“Respeto na lang kay Kylie, kasi mabait na tao si Kylie. Marunong makisama sa tao, bakit mo siya pag-uusapan sa set na nandu’n si Kylie?

“Respeto na lang ‘yun ng lahat which is ‘yung Encantadia staff and crew, marunong rumespeto,” pakli ni Rochelle.

Kaya huwag daw sana magsalita si Aljur ng ganu’n na ginagamit ng Encantadia ang isyung pagbubuntis ni Kylie.

Saad ni Rochelle, “Huwag naman sana u­mabot sa ganu’n. Bilang dating kaibigan ni AJ (palayaw ni Aljur), huwag naman.

“Nagri-rate naman ang Enca before bago siya mabuntis.

“Huwag naman sana umabot sa ganu’n, and maghinay-hinay sana siya sa lahat na lalabas sa bibig niya.

“Kasi, maliit lang ang mundo, makakasalubong mo ‘yung mga taong sinasabihan mo niyan.

“So, kung ano’t anuman, dapat maging happy na lang tayo sa sitwasyon at dapat maging plano nila ngayon ay tumingin sila sa future nila.