Robredo tumutulong kahit nasa US

Bagama’t nasa bakasyon pa sa Estados Unidos, ipinagtanggol ng kanyang mga staff si Vice President Leni Rob­redo dahil nakatutok naman umano ito sa kaganapan sa Bicol na nasalanta ng bagyong Nina.

Ayon kay Office of the Vice President (OVP) advocacy and programs officer Raffy Magno, bago pa man tumulak patungong US para sa kanilang fami­ly reunion si Robredo ay nakapag-set up na ng aid ang OVP para sa posibleng masalanta ng bagyo.

“Bago pa po pumasok ang bagyo, si Vice President Leni nagpatawag na siya ng coordination meeting sa lahat ng staff involved sa relief operations sa OVP to conduct initial assessment sa mga damaged areas in coordination with local barangays and local government units.

Bago pa pumasok ‘yung bagyo naka-set up na iyong response team ni VP Leni dito sa Naga,” paliwanag ni Magno.

Bagama’t nasa labas ng bansa ay bukas umano ang komunikasyon ni Robredo sa kanyang staff na nanguna sa preparasyon at pagtulong sa mga biktima ng bagyo.