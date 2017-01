Robredo tahimik pa sa #LeniLeaks

By Bernard Taguinod

Tahimik ang kampo ni Vice Preisident Leni Robredo sa umano’y ­“#LeniLeaks” na lumutang isang araw pagkatapos nitong itanggi na hindi siya kasama kung mayroon mang “oust Duterte” na pagkilos.

Samantala, sa isang interview, sinabi naman ni Communications Secretary Martin Andanar na iimbestigahan nila kung may katotohanan ang ­naturang report.

Hanggang kagabi ay hindi nagbigay ng pahayag ang kampo ni Robredo sa nasabing isyu na nadiskubre diumano sa restricted Yahoo group na tinawag na Global Filipino Diaspora Council (GFDC).

Base sa mga ulat, bahagi umano ang Office of the Vice President sa nasabing grupo na nag­lalayong siraan umano si Pangulong Rodrigo Duterte at dating Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos sa international community.

Tinangkang kunan ng pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng mga mamamahayag subalit habang isinusulat ang balitang ito ay hindi naglalabas ang mga ito ng kanilang statement.

Gayunpaman, isang araw bago lumutang ang #LeniLeaks ay mariing itinanggi ni Robredo na bahagi siya sa “Oust Duterte” dahil ang nais umano nito ay magtagumpay ang Pangulo.

“Ito pong oust Duterte, siguradong hindi ako kasali. Kung mayroon mang ganyang plano. Unang-una sinasabi na kasali ako doon dahil sumama ako sa mga rallies against him. Iyon po hindi totoo. Misinformed si Presidente doon,” ani Robredo sa isang press conference sa Iloilo noong Sabado.

“Pero iyong pag-­criticize kasi pagpuna, hindi iyon tantamount to tanggalin siya,” ayon pa kay Robredo.

Ayon kay Andanar, bagama’t nakakarating sa kaalaman ng Pangulo na diumano’y may mga pagkilos para patalsikin siya sa puwesto, hindi nito ikatutuwa kapag napatunayan nitong totoo ang mga ulat.

“Knowledgeable ­naman ang Presidente sa moves ng opposition to oust him at ang Presidente hindi matutuwa kung mapapatunayang totoo ang Lenileaks na ito,” ani Andanar.

Sa kasalukuyan, aniya pa, kumikilos na si ­National Security ­Adviser Hermogenes Esperon Jr. para malaman ang katotohanan sa likod ng ­LeniLeaks.

“Magbibigay ng rekomendasyon si Secretary Esperon kung ano ang nararapat na gawin. Hindi dapat na pangunahan ang rekomendasyon ni Secretary Esperon,” ani Anda­nar.