Robredo ‘di kayang idiin sa #LeniLeaks

Kahit gumawa pa ng malalimang imbestigasyon ang National Security Council (NSC), hindi umano kayang idiin si Vice President Leni Robredo sa #LeniLeaks na inaakusahang nasa likod ng Oust Duterte movement.

Ito ang siniguro ni Albay Rep. Edcel Lagman matapos umano nitong mabasa ang mga artikulo sa Yahoo group ng Global Filipino Diaspora Council (GFDC) na tinawag ng kaalyado ng Palasyo na #LeniLeaks.

“From the emails that I have read, which was published, there is no way which you can implicate the Vice President to any move to oust the President,” pahayag ng abogadong si Lagman.

Unang sinabi ng Palasyo sa pamamagitan ni Presidential Communication Office Secretary Martin Andanar na hindi mag-iimbestiga si NSA adviser Jun Esperon sa nasabing isyu.

Tiwala naman si Lagman na hindi kayang idiin ng Palasyo si Robredo dahil kahit bulatlatin umano ng Palasyo ang nilalaman ng mga emails ay wala silang makukuhang ebidensya laban kay Robredo.

“The emails if you read it, they do not in any way tell there is design to destabilize the go­vernment or a design to oust the goverment,” ­ayon pa kay Lagman at kahit isang email umano ay hindi nagpadala si Robredo sa nasabing grupo.

“This is legitimate commentaries, protected by the Constitution,” ­ayon pa kay Lagman.

Sa panig naman ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano, hindi umano si Duterte ang pinupuntirya sa mga emails kundi ang paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.