Rob, mabilis maka-move on kay Gretchen

MAKATULONG kaya sa I Can Do That na tatlo sa male celebrities na bahagi ng programa ay hiwalay na ang de kolor at puti with their respective partners?

Si Gab Valenciano, nauwi sa hiwalayan ang relasyon sa asawa nitong si Trisha Centenera.

Si Robi Domingo, ang male anchor opposite the female host na The WHO mounting a comeback Alex Gonzaga, babu na ang pagmamahalan with The WHO No More na si Gretchen Ho.

Syempre, ang pinakamaigting na paghihiwalay ay ang kina Daniel Matsunaga at Erich Gonzales.

Si Valenciano, confusing ang dramarama tungkol kay Trisha, “Mahal ko pa rin siya.

I love her in terms of I want to see her succeed. I want to see her well, and I will do everything in my power to help support that. But I cannot say that I’m still in love anymore.”

Ano raw?

Parang ang gulo, huh?!

Si Domingo, ang emote, “Siyempre, with all the things that happened, kailangan mag-move forward kasi there’s no time to be sad muna. I’ve had the fair share of my sadness.

Honestly, until now, I’m still hurting, pero kailangan kong mag-focus kasi you got lots on your plate.”

Delivered like a true sosyalin with a sosi problem na alam nating he will heal faster than a speeding bullet.

Si Matsunaga, umay na umay na tayo sa break up nila ni Erich kaya ­dapat lang na Mr. Shut Up na siya.

How do these fine men mend their broken hearts?

Gab, nakakalito ang hanash kay Trisha

Para kay Gab at ­Da­niel, magamit kaya nila ang kanilang heartbreak para mas maging focused and motivated sa kung anu-ano ang ipagagawa sa kanila?

Si Rob, will we capture his eyes going misty kapag in full hosting mode na siya?

***

Whatever happened to the phenomenon?

Totoo ba ang nababasa kong mga ratings tungkol sa Destined To Be Yours?

By the millions ang tweets about the Alden Richards & Maine Mendoza primetime drama pero hindi ganu’n ka-impressive ang rating digits?

Sa second week ba nito, mas palung-palo na at kayang tapatan if not kabugin to smithereens ang My Dear Heart?

May script doctors na ba para mas ­maging engaging at mas masarap panoorin ang ­programa?

Ang brainstormers, bawal matulog dahil at the rate things are ­going, alarming na saccharine na saccharine na ang show, ayaw pang kagatin at lalong ayaw yatang magpa-langgam ang iba pang televiewers?

Asan na ang strength in numbers of the AlDub nation?

Don’t tell me sa pag-tweet lang kayo mahusay at pulos pang-­millennial gadgets lang ang kaya ninyong paandarin at pausukin?

Wala ba kayong time para panoorin ang Destined sa time slot niya?

Ang pagtutok at panonood ninyo sa telebisyon ang mas crucial at hindi ang pagti-tweet.

Aanhin nina Alden & Maine ang 4 million worth of tweets ninyo kung wala pala kayong panahon para tumutok sa show?