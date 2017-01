Rita, awang-awa sa KINATAY

By Allan Diones

THIRTEEN ang mga alagang aso ni Rita Avila sa bahay.

Bukod dito ay meron pa siyang seven cats, ­tapos ay may turtles pa siya at fish.

Certified animal lover si Rita kaya isa siya sa mga umalma at nagsalita kaugnay ng pinatay na aso sa 2016 MMFF entry na Oro.

“Kung puwede naman kasing hindi na lang sinaktan ‘yung aso, baka naman puwede?

“Kasi, ang movies, ganu’n naman, ‘di ba? Hindi naman natin kaila­ngang totohanin ang lahat ng nangyayari.

“Kawawa naman ‘yung aso,” bulalas ni Rita na kasama sa pelikulang Tatlong Bibe.

Sobra siyang nalungkot at naapektuhan ng dog killing issue na ‘yon.

“‘Yung dalawang aso ko nga, nakagat ng kapitbahay na aso. Tapos, talagang tinahi ‘yung aso ko. Umiiyak siya habang tinatahi. Nakakaawa.”

Hindi pa nakakatrabaho ni Rita ang kontrobersyal na direktor ng Oro na si Alvin Yapan. Hindi niya napanood ang Oro at wala siyang balak panoorin ito.

Ani Rita, bahala na ang PAWS kung anong dapat gawin. Ang huling balita ay nagsampa ng kaso ang PAWS laban sa mga taga-Oro.

“Mahirap magsalita kasi, wala naman ako doon. Pero bilang nagmamahal sa mga hayop, sana, dinaya na lang ‘yung pananakit. Wala na lang pinatay.”

May ilang hayop din na involved sa drama movie na Tatlong Bibe at may namatay na bibe sa pelikula.

Paglilinaw ng direktor nito na si Joven Tan, hindi sinasadya ng kahit sino ang pagkamatay ng nasabing bibe.

Kasama man ito sa eksena ay siniguro nilang walang makikitang dugo at walang makikitang umiiyak na bibe.

Malditang tiyahin ng bagets actor na si Marco Masa ang role ni Rita sa Tatlong Bibe.