Rider tumilapon sa kamatayan

Agad na nasawi ang isang babae na angkas ng isang motorsiko makaraan itong tumilapon nang mabangga ng isang kotse sa Sta. Mesa, Maynila kamakalawa ng gabi.

Nakilala ang biktimang nasawi na si ­Maria Cristina Baliwagan y Dep­lomo, 25, sanhi ng tinamong sugat sa ulo at katawan.

Patuloy namang ginagamot ang driver ng motorsiklo na si Jonathan Vallejo y Gigan, 22, na nagtamo ng sugat sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Nahaharap naman sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries at damage to property ang driver ng kotse na minamaneho ni Oscar Syjueco y Co, 37.

Sa ulat mula kay P/SI Arnold Sandoval, hepe ng Investigation Division ng Manila District Traffic Enforcement Unit, naganap ang insidente dakong alas-11:50 ng gabi sa panulukan ng Ramon Magsaysay Boulevard at Old Sta. Mesa, Sta. Mesa, Maynila.

Sa pahayag ng ilang saksi, mabilis umanong binabagtas ng mga biktima ang Magsaysay Blvd. sa direksiyon ng Cubao sakay ng Yamaha Mio na walang plaka nang masalpok nito ang Honda.

Dahil sa lakas ng impact, tumilapon si Baliwagan habang si Vallejo ay kasamang natumba ng motor.

Nang saklolohan ay wala nang buhay si Baliwagan kung kaya’t tinakpan na lamang ng karton ang labi nito habang itinakbo sa UERM ang sugatang si Vallejo.