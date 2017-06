Richard sinorpresa si Sarah

MY gosh, pati kami ay naniwala sa “drama” ni Richard Gutierrez sa lovey-dovey niya na si Sarah Lahbati na hindi siya pupunta sa premiere night ng Ang Pagsanib Kay Leah Dela Cruz noong Lunes ng gabi.

Nang magkakasama kasi kami sa dressing room ng ASAP noong Linggo, nag-dialogue si Sarah kay Richard tungkol sa premiere night nila.

Pero sabi nga ni Richard, may pa-viewing party siya sa White Plains house nila para sa La Luna Sangre pilot telecast.

“‘Yon nga, nang tinatanong na sa akin ng mga nag-iinterbyu kung pupunta si Chard, sabi ko, hindi! Pero bigla nga siyang sumulpot na may dalang flowers. Nagulat talaga ako. Hindi ko talaga akalain na darating siya.

“Sabi talaga ni Chard sa akin, hindi nga siya makakapunta, so, na-surprise talaga ako! Sobrang touched!

“Pero umalis din naman siya kaagad dahil bumalik pa siya sa White Plains dahil may viewing party nga roon for La Luna Sangre,” sey ni Sarah.

Kahapon naman ang 5th anniversary nina Richard at Sarah bilang sweethearts at magkasama sila sa OCI (on cam interview) shoot ng reality TV series uner E! international cable channel, ang It Takes Gutz to be a Gutierrez.

“We’re all here sa shoot. Masaya. Lahat nakiki-celebrate sa amin,” sey ni Sarah nang makausap namin kahapon.

Sa opening day raw ng Ang Pagsanib Kay Leah Dela Cruz, magkasamang manonood sina Richard at Sarah bilang suporta ng una sa huli.

***

Trending naman world­wide ang La Luna Sangre noong Lunes.

Nasa number one spot sila ng kung ilang oras!

Tuwang-tuwa naman ang Star Creatives head na si Ms. Malou Santos sa sobrang tagumpay ng pilot telecast ng La Luna Sangre.

Sa Kantar Media-TNS Nationwide (evening) ay nakakuha sila ng 33.9% at 13.8% naman ang ka­tapat nilang show sa GMA 7 at sa AGB Nielsen (evening) na siyang pinaniniwalaan ng Kapuso network ay nag-number one naman sila dahil nakakuha sila ng 11.5% at 8.7% naman ang ka­tapat nila sa Siyete.

Maganda rin ang feedback sa pilot telecast ng La Luna Sangre!

***

‘Kaloka ang ibang fans ng iba’t ibang loveteam ni Barbie Forteza sa Meant To Be, huh!

Grabe kung makapag-react ang iba dahil may kumalat na si Ken Chan na ang makakatuluyan ni Barbie sa show dahil may inihahanda na rin daw pelikula para sa dalawa.

Ang unang nag-react ay ang fans ni Ivan Dorschner na ginawa raw ang lahat para mag-number one sa poll ang idolo nila para ito ang makatuluyan ng character ni Barbie sa ending ng Meant To Be.

Sabi nila, unfair daw ang balitang ‘yon!

Ang iba sa kanila, nagsasabing i-boycott daw ang show, pero sabi naman ng ibang mga nakausap namin na taga-GMA 7, unfair naman daw ang panawagan na ‘yon, huh!

May isang staff ng show na inusisa namin at nagsabing hindi pa naman daw nakukunan ang finale ng show, kaya hindi pa rin 100% sure kung kay Ken nga ba mag-e-end ang cha­racter na ginagampa­nan ni Barbie sa Meant To Be, ‘noh?!

“Actually, hindi kami aware sa intrigang ‘yan dahil araw-araw ka­ming nagte-taping at ‘yung ending naman, hindi pa talaga nakukunan. Hanggang sa Friday pa ang taping namin, sa last day mismo ng show,” sey ng katsikahan namin.

Sana raw ay huwag masyadong mag-over react ang fans at hindi raw maganda na magtatawag ng boycott ang mga ito dahil pantay-pantay lang naman daw ang treatment ng creative staff sa lahat ng leading men ni Barbie sa show!