Richard at Sarah, nag-Pasko sa ospital

NATARANTA ang ­lahat ng tao sa White Plains house ng ­pamilya Gutierrez noong Disyembre 24 dahil sa pagkakasakit ng anak nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati na si Zion.

Kaagad itinakbo si Zion sa Emergency Room ng Medical City.

Sobrang worried sina Richard at Sarah sa kalagayan ni Zion at sa ospital na nila sinalubong ang Pasko, pero kahapon, nakalabas na ng ospital ang bata.

Dumeretso kaagad sila sa White Plains kung saan ay tuwang-tuwa si Zion na binuksan ang kanyang Christmas gifts.

Pero dahil ipinapalinis pang mabuti ng Lola Annabelle Rama niya ang kanyang room, pagkatapos magbukas ng kanyang Christmas gifts, nag-check-in muna sila sa isang hotel at saka na lang uuwi sa kanilang bahay.

Kahapon ay okey na ang kalagayan ni Zion at mukhang makakasama siya sa pagsalubong nila ng New Year sa Boracay.

***

Si Ruffa Gutierrez ang unang nagkuwento sa amin na itinakbo si Zion sa ospital.

Nang maggagabi na noong Sabado, tinext kami ni Richard para sabihing nasa ospital ang anak nila ni Sarah, na kaagad naming pinuntahan.

Pagdating namin sa room ni Zion sa Medical City, nadatnan pa namin siya na kinukunan ng dugo ng isang nurse.

Marami kasing mga test na ipinagagawa ang mga doktor para masiguradong hindi dengue ang sakit ni Zion.

Hindi umiiyak si Zion sa tuwing kinukunan siya ng dugo.

Nanonood lang siya ng favorite cartoon movie niya.

Sina Richard at Sarah, obvious na sobrang worried sa kanilang anak.

Nang paalis na kami, nagpaalam pa kami kay Zion at nakakatuwa na nagtanong pa ito sa amin ng, “Why are you leaving? Where are you ­going?” na parang walang sakit, huh!

***

Kahapon, habang kakuwentuhan namin si Bisaya, sinabing nakakatuwa at kaagad ding nakalabas ng ospital ang kanyang apo.

Noong isugod nila sa ospital si Zion, naka-duster lang siya.

“Si Richard nga, naka-pajama pa. Nataranta kaming lahat. Ang taas kasi ng lagnat ni Zion at tulala na ang apo ko,” kuwento ni Bisaya.

***

Kahapon, nanood kami ng Die Beautiful ni Paolo Ballesteros.

Ipinangako namin sa producer ng pelikula na si Perci Intalan na ang Die Beautiful ang ­unang ­Metro Manila Film ­Festival 2016 entry na panonoorin namin.

Nagandahan kami sa pelikula. Magaling talaga si Paolo!

Gusto rin namin ang pagkakagawa ni Direk Jun Lana sa Die ­Beautiful.

Nagalingan kami sa gumanap na Barbie sa pelikula, ‘yung best friend ni Paolo.

Kinumusta namin sa takilyera ng mall na pinuntahan namin kung saan kami nanood ng Die Beautiful ang ibang mga pelikulang showing din doon.

‘Yung isang pelikula na nasa cinema 2, isa lang daw ang nanood sa kasabay na screening ng Die Beautiful. ‘Yung iba, mahihina rin.

Noong Disyembre 25 na opening day ng MMFF 2016, malakas ang Die Beautiful sa mall na ‘yon at ‘yung Vince & Kath & James ng Star Cinema.

Iyung tatlo pang showing din sa mall na ‘yon, mahina.

Hindi nga pala ­showing sa mall na ‘yon ang Ang Babae Sa ­Septic Tank 2 ­(Forever Is Not Enough) na ­kumikita rin sa MMFF 2016.