Richard, hanggang video call na lang kina Sarah-Zion Hand-to-mouth kasi ang drama sa ABS-CBN

NGAYON ang balik sa bansa ng mag-inang Sarah Lahbati at Zion mula sa ilang araw na pagba-bonding sa Hong Kong. Umalis sina Sarah at Zion pa-Hong Kong noong Monday at hindi nila kasama si Richard Gutierrez.

Sa tsikahan namin ni Richard kahapon, sinabi niya na gustuhin man niyang sumama sa kanyang mag-ina sa bakasyon ng mga ito sa Hong Kong ay hindi puwede dahil halos araw-araw siyang nagte-taping para sa La Luna Sangre ng ABS-CBN.

Hindi raw siya papayagan dahil halos hand-to-mouth (kung ano ‘yung kinukunan ay ipinapa­labas kaagad) ang mga eksena nila.

“Karamihan kasi, for airing din, kaya hindi ako papayagan kahit magpaalam ako. Pero they will be back tomorrow (ngayon) na naman, kaya ok lang naman. And every hour naman kami halos nagbi-video call kapag may break sa taping, kaya parang nandoroon na rin ako,” sabi ni Richard.

Nagsama raw ng yaya si Sarah para hindi ito masyadong mahirapan kay Zion dahil more than 3 months na rin naman ang dinadala nito sa sinapupunan.

Kapag nakaluwag-luwag na raw siya sa taping ng La Luna Sangre at puwedeng makapag-tra­vel sila ni Zion na sila lang dalawa, plano rin daw niya na mag-bonding silang mag-ama.

“Soon. Hindi ko pa alam when. Pero siguro bago manganak si Sarah. Bago ‘yung second baby,” dagdag pa ng aktor.

Nang maka-chat naman namin si Sarah kahapon ay sinabi niyang, “I planned to go to Hong Kong to spend time with Zion before he becomes a big brother. Mother and son bonding.

We went to zoological & botanical gardens last Monday dahil siya may request to see the animals.

“Yesterday, Hong Kong Disneyland naman kami. He’s having a lot of fun. Happy siyempre ako na nag-e-enjoy si Zion,” sabi ni Sarah.

Kahapon, sa hotel at mall lang daw sila dahil, “Napagod kami from Monday and Tuesday na dire-deretso ‘yung pasyal namin, lalo na si Zion, pagod siya, kaya relax muna and isa-shopping ko siya later dahil bukas uuwi na rin kami!”

Kahit panay raw ang video chat ni Zion sa kanyang ‘Dada’ (tawag niya sa kanyang tatay), excited daw makauwi ang bata para ikuwento ng personal kay Richard ang mga pinaggagagawa nila ng kanyang nanay sa Hong Kong.