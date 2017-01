Rhian, turuan mo si Maxine na mag-ENGLISH!

KALAT sa social media ang video ni Maxine Medina kung saan tila she is murdering the English language.

Gramatically incorrect ang ating kandidata sa nalalapit na Miss Uni­verse.

Ang nakakalurking pa is her delivery.

Halatang hindi pa siya ganoon ka-conversant with the King’s language.

Nakakapanlumo!

Ang dasal ng diva that you love, may sufficient mega-watt charm siya during the pageant and that in case ma-wrong grammar siya sa all important question and answer portion, she has enough composure coupled with a refreshing innocence para mapatawad siya.

Will it be a back-to-back victory for the country?

Puputi ba ang uwak sa Enero 30, at iitim ang tagak?

Hope springs eternal.

Sana, may opportunities pa si Maxine to improve in her speaking in English skills.

Dapat sa kanya ipanood ang S­aving Sally para marinig niya at mapanood how clear, clean & confident na mag-English si Rhian R­amos.