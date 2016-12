Rhian, naiyak nang bonggang-bongga

EMOSYONAL si Rhian Ramos after ng press preview ng 2016 MMFF movie niyang Saving Sally.

Finally kasi, after more than 7 years mula nang gawin niya ang pelikula ay maipa­palabas na ito sa mga sinehan at mapapanood na ng publiko.

“Ayoko namang ibida masyado ‘yung movie namin, pero ­sobrang nakakaiyak. Kasi, sobrang ­masaya ako sa naging resulta and it was everything I hoped it would be and more,” masayang bulalas ni ­Rhian, na panahon pa ng Zorro (2009) ni ­Richard Gutierrez sa GMA nang gawin ang Saving Sally.

“Ang tagal-tagal na since I did this and before, nu’ng araw pa lang na nag-sneak out ako para mag-­audition sa movie na ‘to, ito ‘yung ­pini-picture ko na result.

“Actually, the animation part is ­nicer than I ­pictured. Kasi, the curiosity for me, nagbi-build up nang nagbi-build up as every year went by.

“Tapos siyempre, nagtatanungan na kami kung kailan ba ipapalabas. Pero hindi pa okey sa standard ni ­Direk Avid (Liongoren), so parang he worked on the ­movie and reworked on it again and again. Nag-layer siya.

“Una, parang regular cartoons. Tapos, mas may ­detalye na. Then more and more details year ­after year until ito ‘yung naging result…

“When I was watching it, I really enjoyed it for the inno­cence of the project.

“Mapi-feel mo talaga na it has a happy, innocent vibe na hindi nakaka-intimidate.

“It’s like having a conversation with a kid na ang laki ng imagination, ang excited magkuwento. ‘Yung mga gano’n,” maigting na sey ng 26-anyos na Kapuso actress.