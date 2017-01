RH law walang TRO — solon

Kahit walang Executive Order (EO) No. 12 ni ­Pangulong Duterte, maaari pa ring ipatupad ng ­Department of Health (DOH) ang Reproductive Health (RH) law dahil hindi naman pinigil ng Supreme Court (SC) ang implementasyon ng batas na ito.

Ayon kay Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III, naglabas na ng posisyon ang tagapagsalita­ ng SC na hindi sakop ng temporary restraining order­ (TRO) ng korte ang RH law, kundi ang pagbili ­lamang ng DOH ng contraceptives tulad ng Implanon at ­Implanon NXT.

Noon pang 2012 isinabatas ang Responsible ­Parenthood and Reproductive Health Act pero ayon kay Sotto, tinengga ng DOH ang implementasyon ­nito sa hindi malamang kadahilanan.

Nang ilabas ng SC ang TRO laban sa mga “abortifacient drugs”, sinabi ni Sotto na sinamantala naman ito ng ilang pharmaceutical company upang magkaroon ng kalituhan sa RH law.

Pinigil ng High Court ang pagbili ng 77 klase ng contraceptives dahil sa paglabag umano sa constitutional requirement sa due process at maituturing na pampalaglag umano ito ng bata sa sinapupunan.

Sinupalpal naman ng pangunahing may-akda sa ­RH law na si Albay Rep. Edcel Lagman ang tagapagsalita ng Korte Suprema na si Theodore Te matapos itinanggi­ na diniskaril ng Kataas-taasang Hukuman ang implementasyon ng nasabing batas.

Ayon sa mambabatas, kahit walang “direct injunction” na inilabas ang Korte Suprema sa nasabing batas, ginutay naman, aniya, ng mga ito ang puso at ­diwa ang RH law dahil pinahirapan ng SC ang pagbili ng mga contraceptives.

Sinabi ni Lagman walang silbi ang nasabing batas kung hindi pagamitin ang mga kababaihan na gustong magplano ng pamilya ng contraceptives methods at dahil pinahirapan ng SC ang prosesong ito ay nadiskaril ang nasabing batas.

”When the Supreme Court halted the certification and re-certification by the Food and Drug Administration (FDA) of contraceptive products and devices pending FDA’s compliance with its directive to adopt a more protracted quasi-judicial process instead of the regular and usual summary administrative process purportedly to observe due process, the Supreme Court practically derailed the enforcement of the RH Law so much so that by 2018 contraceptive supplies are expected to dry up,” ani Lagman.