Revolutionary government inilutang

Ikinokondisyon lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isipan ng taumbayan sa paulit-ulit na pag-ungkat sa pinaplano nitong pagdeklara ng Martial Law upang hindi na mabigla ang mamamayan kapag tinototoo niya ito.

Ayon kay Sen. Antonio Trillanes IV, sa sandaling maideklara ni Duterte ang martial law ay susunod namang idedeklara nito ang revolutionary government.

Naniniwala si Tril­lanes na seryoso si Duterte sa planong pagdeklara ng martial law, taliwas sa ginawang pagmamaliit ng maraming mambabatas.

“Sa aking paniniwala ang gusto niyang mangyari dito is a revolutionary government. Magde-declare lang siya ng martial law then after that ipapasara niya na ‘yung Congress at Supreme Court tapos revolutionary government na ang nakatayo,” paliwanag ng senador.

“Ganun din gagawin niya sa ilang media outfits, ipapasara niya by then wala nang makakapagreklamo. By then wala nang makakapagreklamo. ‘Yan po ang kinatatakutan nating scenario,” diin pa niya.

Sinabi pa ni Trillanes na mahilig sa trial balloon si Duterte tulad ng ginawa niyang pagtanggi na tatakbo siya sa pampanguluhang halalan subalit tumuloy din nang maging alternate candidate ng PDP-Laban, gayundin ang mga pahayag nito na ipapapatay ang mga adik sa droga subalit itinatanggi na siya ang may utos.

Dahil dito, muling nanawagan si Trillanes sa hanay ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na huwag sundin ang utos ng commander in chief kung ito’y iligal at hindi naaayon sa Konstitusyon.

“Hinihikayat ko ‘yung mga sundalo natin na rebyuhin na nila mandate nila sa Constitution para malaman nila kung ano lang ‘yung mga limits ng kanilang commander in chief at kung ano ‘yung pwede at ‘di pwedeng gawin at kung ano ‘yung bawal at hindi bawal na utos kasi baka dumating sa panahon na mailalagay sila ganu’ng sitwasyon na bibigyan sila ng illegal at unconstitutional order,” paliwanag ni Trillanes.