Revolutionary government ‘di kaya ni Duterte – Lacson

Naniniwala si Sen.­ Panfilo ‘Ping’ Lacson na hindi tototohanin ni Pangulong­ Rodrigo­ Duterte ang deklarasyon ng Revolutionary ­government.

Sinabi ni Lacson na dapat sa ngayon ay nasasanay na ang bansa sa mga impulsive o pabigla-biglang pahayag ni Pangulong­ Duterte.

“I don’t believe he will declare a revolutionary government – not now, not anytime during his term,” pahayag ni Lacson.

Binigyang-diin pa ni Lacson na alam ng Pangulo­ na hindi nito kaka­yanin ang mga ganitong bagay.

“He knows he won’t and can’t do it,” dagdag ni Lacson.

Dahil dito, hindi na anya dapat pansinin ng publiko at mga kritiko ng Pangulo ang mga biglaang pahayag nito at hindi na rin dapat pang bigyan ng negatibong reaksyon.