Revilla umaming biktima rin ng PDAF scam

Hindi lang ang mga taong iniharap ng prosecution laban kay dating Sen. Ramon ‘Bong’ Revilla Jr., ang biktima ng pork barrel scam kundi siya mismo.

Ito ang pahayag ni Revilla sa ambush interview matapos ang pagdinig kahapon sa kanyang kasong plunder dahil sa pork barrel scam na isinampa ng ­Office of the Ombudsman, tatlong taon na ang ­nakakaraan.

Tatlong witness ang inihain ng prosecution kahapon sa Sandiganbayan First Division sa pagpapa­tuloy ng paglilitis sa senador at mga kapwa akusado nito na sina Janet Lim-Napoles at Atty. Richard Cambe, dating chief of staff ng dating senador at pinabulaanan­ na nakatanggap sila ng livelihood at farm ­assistant mula kay Revilla at pineke umano ang kanilang mga lagda.

Itinanggi ito ni Revilla at kung mayroon umanong dapat panagutin sa mga pekeng benificiaries at pagpeke sa kanilang pirma ay ang mga implementing agencies.