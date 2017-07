RETIRE, RELAX & ENJOY

Nag-aalala si boxing Hall of Fame and former­ world champion Jeff Fenech para kay Manny ­Pacquiao sa sandaling ipilit nitong ipagpatuloy ang pagboboksing.­

Nasa ringside si Fenech nang makapagtala ng upset win ang kababayang si Jeff Horn laban kay Pacquiao sa Suncorp Stadium sa Brisbane, Australia.

Hindi rin umano siya nagkamali sa naging prediksiyon na tatalunin ni Horn si Pacquiao.

Habang marami ang nagsabing nadaya si Pacquiao nang ipagkaloob kay Horn ang unanimous decision win, marami rin ang naniniwalang iba na ang galaw ng 38-anyos na Filipino ring icon.

Wala na ang non-stop combinations, stamina at awkward angels ng mga suntok nito.

Kaya’t para kay Fenech, panahon na para magretiro si Pacquiao upang makaiwas sa matitinding buntal na maaaring makuha sa mga susunod na makakalaban.

Sa halip na makipag-rematch, ayon kay Fenech, dapat ay mag-retire, mag-relax at i-enjoy na lang ni Pacquiao ang kinita niya sa boksing sa mahabang ­panahong pamamayagpag.

“If they let Manny fight again, that’s stupid,” ­pahayag ni Fenech hinggil sa hiling na rematch.

“He should go relax and enjoy the money he has made. He’s got nothing to prove.

Retire. Jeff fought the right fight and took Manny to places he’d not been before… he made it a bit dirty.”