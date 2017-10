Retiradong militar sa gobyerno, pinaboran ni Digong dahil may isang salita

Binigyang-katwiran ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit mga retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang kinuha nito para punan ang mga bakateng puwesto sa gobyerno.

Sa kanyang talumpati kahapon sa ground breaking ceremony ng bagong housing units sa San Miguel, Bulacan, sinabi ng Pangulo na ang mga dating militar ay may organisadong pag-iisip at may isang salita lang, hindi tulad aniya ng mga datihan na sa gobyerno na sa katagalan ay nagiging tamad.

Sa umpisa lamang aniya matiyaga at masipag ang mga nagtatrabaho sa gobyerno subalit kapag tumanda na ay nagbago na ang timpla ng pagsisilbi sa bayan.

“But ‘yung nasa Civil Service, kung bago pa kayo, while you are building a career in the bureaucracy, ang tiya-tiyag ninyo. CESO and all of the examinations that would qualify you to the higher positions. Kaya lang magdating na kayo sa itaas and over time matanda na rin kayo, medyo — some of them are or you have become indolent. Kaya ang kinukuha namin lahat mga military. Because the military kasi at least maski na retired, you’ve been trained to have an organized mind tapos isang salita lang,” ang pahayag ni Pangulong Duterte.

Sa gabinete ni Pangulong Duterte ay may mga hinirang itong mga dating heneral ng AFP, tulad nina Defense Secretary DelFin Lorenzana at Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu.

Pinakahuling hinirang ni pangulong Duterte para magsilbi sa gobyerno ay ang kareretiro pa lamang na hepe ng Philippine Army na si Ret. Lt. Gen. Glorioso Miranda bilang board member ng Bases Conversion Development Authority o BCDA.