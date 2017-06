Respeto at tiwala sa pulis ibinabalik sa Kyusi

By Gani Oro

Hindi madali para sa isang pulis na humuli ng kanyang kabaro kung nasasangkot ito sa katiwalian, pero dapat nila nila itong gawin a­lang-alang sa paglilinis ng kanilang hanay.

Masakit man ang proseso ng paglilinis sa sariling bakod, ito ang maituturing na ‘call of the time’ para ang tinatawag na ‘call of duty’ ay mas magampanan nang maayos.

Dahil dito, bumabalik na ang respeto sa hanay ng mga pulis, partikular na sa Quezon City Police District na pinamumunuan ni Chief Supt. Guillermo Eleazar.

Ito ay sa harap na rin ng patuloy na operasyon na ikinakasa ng QCPD laban sa mga tiwali nilang kabaro o iyong mga tinaguriang ‘kotong cops’. Kaya ang nagiging resulta: napaiigting ang disiplina sa hanay ng QCPD.

Noong June 4, 2017, naaresto sa isang entrapment operation ang isang traffic police investigator ng QCPD na si PO3 Fernando Tanghay.

Ang operasyon ay ikinasa ng District Special Operations Unit o DSOU sa ilalim ni Supt. Rogarth Campo kasunod ng sumbong ng complainant na si Elmie Mones na nasangkot sa isang vehicular accident sakay sa CP Garcia, Brgy. UP Campus.

Sa halip na tiketan matapos hulihin, inalok umano ni PO3 Tanghay si Mones ng paborableng traffic incident report kapalit ng pera. Nagkasundo sila na ibibigay ang pera nitong Linggo, June 4.

Mabuti na lang at nakapag isip-isip ang complainant at dumulog sa DSOU na agad namang nagsagawa ng entrapment operation sa mismong tanggapan ng Traffic Sector 3.

Huli sa akto si PO3 Tanghay matapos niyang tanggapin ang seven thousand pesos na kanyang inilagay sa kanyang kanang bulsa. Huli ka balbon!

Kinasuhan siya ng robbery-extortion, at bukod sa reklamong kriminal, mahaharap din siya sa kasong administratibo. Agad siyang sinibak sa pwesto at inilipat sa District Headquarters Support Unit.

Gaano man kasakit ang prosesong ito, batid ni Gen. Eleazar na ito ang kinakailangang ipatupad para hindi na mahawa ang mga matitino sa kanilang hanay at para tunay na makapag­lingkod ang QCPD sa mga residente ng lungsod nang walang bahid.

Samantala, bukod sa internal cleansing, patuloy pa rin ang operasyon ng QCPD laban sa iligal na droga, at nito lamang nagdaang linggo, naging malaking balita ang pagkakaaresto sa dating sikat na basketball player na si Paul “Bong” Alvarez.

Si Alvarez ay nahuling gumagamit ng shabu kasama ang dalawang iba pa sa isang barber shop sa Anonas Extension sa Brgy. Sikatuna nuong June 3, 2017.

Sisilbihan sana ng QCPD ng warrant of arrest si Alvarez dahil sa kasong slight physical injuries nang madatnan nilang gumagamit ng iligal na droga ang dating PBA star na binansagang ‘Mr. Excitement’.

Nahulihan si Alvarez pati na ang dalawa niyang kasamahan na sina Mohammad Dana at Ray Allan Cruz ng mahigit dalawang gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 15-libong piso, at mga drug paraphernalia.

Ang pagkakaarestong ito kay Alvarez ay patunay lamang na pagdating sa kampanya laban sa iligal na droga, walang sini-sino ang QCPD.