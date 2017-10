Resorts World tambayan ng police kidnap gang

Mahigpit ang bagong kautusan ni Director Ge­neral Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa Directorate for Intelligence ng Philippine National Police (PNP): Masusing subaybayan ang mga pulis na nagbababad sa casino ng Resorts World Manila (RWM).

Target nito na mati­yempuhan at maaresto ang mga pulis na sangkot sa kidnap-for-ransom group na pinaniniwalaang modus operandi ang tumambay sa RWM para maka­hanap ng mabibiktima.

Kasunod ito ng pagkakapatay sa isang engkuwentro sa Carmona, Cavite kamakailan ng tatlong pulis na sangkot sa kidnap-for-ransom group na ang tumatayong pinuno ay kinilalang si Supt. Johnny Orme, na nakatalaga sa Southern Police District (SPD).

“As of this morning, si Orme ay tinatawagan ng officers from Southern Police District at naka-off ang cellphone, hindi na ma-contact,” pahayag ni Dela Rosa kahapon.

Nabatid na si Orme kasama ang isang Alex Gozum na siyang nagsisilbing financier umano ng grupo at residente ng Better Living Subdivision sa Parañaque City, at isang hindi pa nakikila­lang lalaki na isa namang casino player at tipster, ay nagbababad sa casino ng RWM kung saan minamanmanan nila ang mga high rollers na maaaring mabiktima.

“Si Alex Gozum ope­rates two gasoline stations, one in Parañaque and one in Angono-Taytay boundary at ito ay nag-engage ng paihi galing sa Batangas Port,” pahayag naman ni PNP Anti-Kidnapping Group director Sr. Supt. Glenn Dumlao.

Sinasabing ang pinakahuling biktima ng grupo ay isang Carlos Abad Tan na pinatay at itinapon ang bangkay sa Carmona, Cavite.

Sinabi ni Dela Rosa na dapat bantayan ang mga pulis na nagka-casino dahil maaaring ito ang kanilang ‘front’ para i-monitor ang bibiktimahin.

Matatandaan na tatlong pulis din ang napatay sa nasabing lalawigan matapos matagpuan ang bangkay ni Tan.

Sumuko na rin ang isa pang pulis na kanilang ka­sabwat na si SPO1 Benjamin Pagarigan ng Quezon City Police District (QCPD) Holding Support Unit.

Naaresto na rin noong Linggo si PO3 Arman Labrado, taga-QCPD din, at isa pang sangkot umano sa pagpaplano ng pag­dukot kay Tan.

Kahapon ay iniharap na sa media si Pagarigan.

“Alam ko ‘yang mga pulis na ‘yan nand’yan ‘yan sa mga casino naka­babad, ‘yang mga ninja cops na ‘yan na hindi nag-report sa Mindanao, sa Basilan at Marawi, and’yan sila ngayon sa Entertainment City, nagtitiktik sa mga bibiktimahin nila,” ayon kay Dela Rosa.

“Hindi ko patatawarin ang mga scalawag na pulis, dapat silang parusahan,” matigas na pahayag pa ng PNP chief.