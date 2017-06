Resorts World gunman, dating gov’t employee, lubog sa utang

Kinilala na ng Philippine National Police (PNP) ang lone gunman na namaril at nanunog sa casino ng Resorts World Manila sa Pasay City, nitong Biyernes ng madaling araw na kumitil ng 37 katao at higit 50 ang sugatan.

Sa press conference ng National Capital Region Police Office (NCRPO), kinilala ni NCRPO chief P/Dir. Oscar Albayalde ang suspek na si Jessie Carlos, 42-anyos, dating empleyado ng Department of Finance (DoF) at residente ng San Lazaro, Sta. Cruz, Manila.

Natukoy ang identity ng suspek sa nakuhang CCTV footage ng RWM at sa validation ng NCRPO.

Sinabi ni Albayalde na nakausap na rin nila ang pamilya at mga kaanak ng suspek.

Lumabas sa cross checking, backtracking at verification ng NCRPO, natuklasan na malaki ang problema ni Carlos sa pananalapi hanggang sa malulong sa casino at nabaon sa milyun-milyong utang.

“Malaki problema n’ya sa pera and he is heavily in debt due to being hooked in casino gambling, according to his immediate family.

“Actually he has a bank account with an outstanding debt of P4 Million, and several other non bank related debt,” ayon kay Albayalde.

Nalaman din sa imbestigasyon na hiniwalayan ng asawa ang suspek, binenta ang kanyang sasakyan at ilang mga properties dahil sa pagkaklulong sa sugal.

Ibinahagi rin ni Albayalde na sinibak sa trabaho si Carlos dahil sa mga maanumalyang transaksyon.

HINDI TERORISMO

Muli ring igniit ng NCRPO na hindi terrorist attack ang nangyari sa Resorts World Manila.

Sinabi ni Albayalde na malinaw sa kanilang imbestigasyon na na-depress at nawala sa tamang katinuan ang suspek dahil sa pagkakalulong sa sugal.

Maaari din aniyang habulin ang pananagutan ng RWM dahil dati nang hiniling ng mga kaanak ni Carlos na i-ban s’ya sa mga casino.

Isa umanong high roller player si Carlos kung saan ang taya nito ay umaabot sa P40,000.

Napahagulgol na lamang sa sobrang depress ang asawa ng suspek na nakilalang si Jen Carlos.

Tatlo ang anak ng gunman isang 17 years old, 10 y/o at walong taon ang bunso.