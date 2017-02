Rescue operations prayoridad ng militar

Tiniyak ng pamunua­n ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na gagawa sila ng paraa­n para ma-rescue ang kanilang mga kasamaha­n na bihag ngayon ng ­rebeldeng New People’s Army (NPA).

Ayon kay AFP Public Affairs Office (PAO) chief Marine Col. Edgard Arevalo, ang paglulunsad nila ng rescue operations ang siyang magiging sentro ng kanilang ilulunsad na combat operations ­laban sa rebeldeng NPA.

Sinabi ni Arevalo na ngayon magagawa na ng militar ang paglunsad ng operasyon laban sa rebeldeng grupo dahil inalis na ang unilateral ceasefire.

Paliwanag ni Arevalo­ na tali ang kanilang kamay noong mga panahon na epektibo pa ang ceasefire at may suspension of military operations ang AFP.

“We can now conduct combat operations against them. And the first combat operation that we can do against them is to launch a rescue operation para dun sa ating mga sundalo,” wika ni Arevalo.

“We will hit them hard!” matigas na pahayag pa ng AFP chief of staff.