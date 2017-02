Report sa narco-generals hawak na ng Malacañang

Hawak na ng Malacañang ang resulta ng ­imbestigasyon sa dalaw­a sa tatlong aktibong ­police generals na isinangkot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga.

Ito ay matapos kumpirmahin ng National ­Police Commission (Napolcom) na naisumite na nila sa Malacañang ang naging findings sa isinagawang imbestigasyon.

Ayon kay Napolcom Vice Chairman at Exe­cutive Officer Rogelio Casurao, nasa palasyo na ang dokumento pero tumanggi itong ihayag ang resulta ng imbestigasyon.

“We are done with that, with two generals, and we have already submitted our findings and our decision to the Office of the President,” pahayag ni Casurao.

“Ayokong panguna­han ang ating Pangulo sa pag-aanunsyo, sa kanya na manggaling,” dagdag pa ni Casurao.

Matatandaan na isina­ilalim sa imbestigasyon ng Napolcom ang tinaguriang narco-generals na sina Generals Joel Pagdilao, Edgardo Tinio at Bernardo Diaz.