Renta ng mga tanggapan ng gobyerno, lolobo sa 2018

Nasa P17.4 bilyon ang pondong inilaan ng gobyerno para sa renta ng mga lupa o gusali para sa mga tanggapan ng iba’t ibang ahensya.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, dapat nang pag-aralan ng pamahalaan ang rent to own para sa mga tanggapan nito.

“There should be a plan in which chosen government offices can graduate from being renters to owners,” ani Recto.

Ngayong taon, nasa P13 billion ang inilaan ng gobyerno para sa pag-upa habang noong isang taon ay nasa P8.4 billion ito.

“But what can’t be denied is that government is one of the biggest property lessees today. Maraming forever tenants. Kasama na ang Senado kasi umuupa lang kami sa GSIS, which is our landlord,” pahayag ni Recto.

Iginiit nito na kung kukuwentahin ang tagal nang pangungupahan ng ilang tanggapan ng pamahalaan, posible na itong nakapagpatayo ng sariling gusali.

“Hindi rin naman kailangan na an agency will own the whole building, pwedeng ilang floors lang, basta hindi na uupa,” dagdag ng senador.

Sa regional centers anya dapat mayroong plano na pagsama-samahin ang national government offices sa isang lugar.

“Kailangan may plano para sa regional government center, at doon ilalagay ang mga ahensya na walang sariling gusali. Pero doon sa meron ng sariling building, hindi na kailangan lumipat,” saad nito.

Isa pang nakikitang kailangan ni Recto ay magkaroon na ng sariling converntion at training facilities ang mga regional centers dahil malaki rin ang nagugugol sa hotel at resorts para sa seminars.