‘My relationship was never about money!’ — DANIEL

WAR OF THE ROSES ba ang nangyayari kina Erich ­Gonzales at Vanessa Matsunaga?

Si Gonzales of course ang ex ni Daniel Matsunaga at ­kapatid nito si Vanessa.

Ito kasing magandang kapatid ni Dandan, gusto yatang magwagi bilang Epal Awardee of the Year.

Hinamon nito si Erich na linawin na hindi pera ang ­dahilan kaya naghiwalay ang de kolor at puti nila ni p­apable Daniel.

Ang emotada encarnacion ni Ms. Eps eh may ­accusation na use me in a sentence at user-friendly ang Matsunaga family.

At dahil dito, ang bagong gupit na si Gonzales, nagdabog ang bangs, umarko ang kilay at ang dramaramaTV panayam, “Social media is not the proper venue for this. I turned off the comment section of my Instagram account kasi pagpipiyestahan lang ng mga tao, lalong hahaba at hindi matatapos.”

Ang kanyang ­nagmamataray na reaksyon para kay Ms. Eps., “Hindi ako mayaman, ­Vanessa.

Tama ka, mahirap lang ako, ­hindi ako kasingyaman ng ­napangasawa mo.

“Pero sa mundong ito, ang realidad, hindi lang mayayaman ang nate-take advantage. Mas maraming mahirap ang napapagsamantalahan.”

At ang tapang-tapang ni Erich, “They want me to speak up, I will. I will tell all.”

Ipinagtanggol muli ni Daniel ang sarili sa Instagram, “My relationship was never about money… I always worked really hard to have what I have today and thank God my life is NOT based around money.

“I have respect for myself and I don’t depend on anybody to earn anything cause everything that I have comes from the Lord.

“Do not judge without knowing what happened…”

Kung tumaas ang pasahe sa jeep dahil sa laplapan bidyo ni Chokoleit, hindi kaya ang war of the roses na ito ang dahilan kaya tataas na naman ang ­kuryente ngayong singilan?