Reklamo sa PUV modernization, huwag daanin sa kalye – LTFRB

Mas maiging upuan at pag-usapan kaysa mangalampag at ngumalngal sa lansangan.

Ito ang apela ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairman Martin Delgra sa himutok ng transport group kaugnay sa ikinakamadang public utility vehicle modernization program.

Kahapon ay nagharap ang mga lider ng transport group at mga opisyal ng LTFRB gayundin ang kinatawan ng iba pang kinauukulang ahensya ng gobyerno sa pagdinig ng House Committee on Transportation sa planong modernisasyon ng jeepney.

“Kung pwede lang hindi sa daan (protesta sa kalye). Ang tinutugon natin dito ay para po sa commuter,” apela ni Delgra.

Iginiit ng opisyal na kung daraanin na lamang parati sa transport strike ay walang ibang kawawa at napeperwisyo kundi ang mga mananakay.

“Kung may issues, problems, concerns, mas mabuti nating daanin sa ganitong dayalogo at diskusyon,” ayon kay Delgra.

Nilinaw ni Delgra na marami ng ginanap na konsultasyon at dayalogo patungkol dito at kasama ang mga transport group gaya ng Pasang Masda, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines (FEJODAP) at maging ang Pinagkaisang Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (PISTON).

Kaya hindi naman aniya tamang sabihin na ineetsapuwera at hindi isinasali ang mga ito sa konsultasyon.