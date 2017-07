REINSTATEMENT NI MARCOS PINUTAKTE!

Kaalyado man ng administrasyon o miyembro ng oposisyon, hindi nasikmura ng mga senador ang desisyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na ibalik sa serbisyo si Supt. Marvin Marcos na nasangkot sa pagpatay kay Albuera, Leyte Mayor­ Rolando ­Espinosa.

Ayon kay Sen. Richard Gordon, vice-chairman ng committee on public order and dangerous drugs na nag-imbestiga sa Espinosa killing, sinayang ni Pangulong Duterte ang naipon niyang kapital sa popularidad matapos linisin ang pagkakasala ni Marcos sa pagpatay kay Espinosa at ibalik ito sa serbisyo ng PNP.

“It’s very, very wrong on the part of the President because he should not interfere in the justice system,” diin ni Gordon. “Bakit ang Presidente pa ang mag­huhugas ng dumi nila?” patutsada pa ng senador.

Aniya, nagkulang din si PNP chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa nang hindi ito magbi­gay ng payo sa Pangulo laban sa reinstatement ni Marcos.

Sinabi naman ng isa pang kaalyado ng admi­nistrasyon na si Sen. Sherwin Gatchalian na lalong lumakas ang loob ng scala­wags sa hanay ng PNP dahil sa ginawang reinstatement ni Marcos sa trabaho.

Kinastigo na rin ng mga senador na kasapi ng minority bloc ang naging desisyon ni Pangulong Duterte na ibalik sa serbisyo si Marcos.

“Mga hakbang ito upang gawing inutil ang ating mga proseso ng pag-iimbestiga, paglilitis, at pagpapanagot sa kasalanan sa krimeng naganap.

These are inconsistent with the State’s duty to punish murder as both a crime under international law and a gross violation of human rights,” komento ni Sen. Leila de Lima sa isang statement.

Habang si Sen. Antonio Trillanes IV ay nagsabing nagmistulang hawak sa leeg ni Marcos si Duterte.

Naniniwala si Trillanes na may itinatagong sikreto si Marcos laban kay Pa­ngulong Duterte hinggil sa operasyon na nagresulta sa pagkamatay ni Espinosa sa loob ng kulungan ng Baybay provincial jail noong Nobyembre 2016.

“Duterte not only set the murderers free, he now gave back their badges and guns so they could murder again with impunity. Why? Because Duterte fears that these policemen might rat out on him for what they know about his involvement in the Espinosa murder,” ani Trillanes.

Sa Kamara, sinabi naman ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na ibi­nalik ni Duterte sa serbisyo si Marcos para hindi mapahiya sa mga pulis na pina­ngakuan nito ng proteksyon.

“Kailangang gawin ni Duterte ito dahil mapapahiya siya sa grupo ni Marcos at sa iba pang kapulisan kung makukulong sila sa kabila ng kanyang pangako na protektado niya ang mga ito,” ani Alejano.