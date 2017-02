Regine, takot sa pagso-showbiz ng anak

KUNG si Regine Velasquez ang masusunod, ayaw niya sanang pa­sukin ng anak niyang si Nate ang showbiz.

Ngayon pa lang kasi ay nakitaan ng talent si Nate. May boses siya at mahilig din kumanta at nakuha rin niya ang pagiging komedyante ng kanyang magulang.

Pahayag ni Regine nang natanong ito sa presscon ng Full House Tonight, sana’y huwag magkainteres sa showbiz ang kanyang anak.

“Eh ang hirap kasi ‘pag anak ka ng artista. ‘Yung expectations are so high. ‘Yung para ma­ging singer siya, natatakot ako for him,” paha­yag ni Regine na ayaw ring magkahilig kumanta ang kanyang anak.

“‘Yung nga ang expectations na parang ang impossible na porke’t anak ka ni ganito, dapat ganito ka rin?

“‘Yung hindi masyadong makatao o makatarungan ‘yung expectations.

“But maybe in his time, baka makalimutan na nila si Regine na merong ganu’n. Sana nga, makalimutan nila para he can be on his own if he’ll ever be a singer,” dagdag na pahayag ng host ng Full House Tonight na magsisimula na sa February 18, Sabado ng gabi.