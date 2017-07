REGINE, PAYAT SA PERSONAL

MARAMING ginulat si Regine Velasquez-Alcasid noong Sabado sa mall show ng mister niyang si Ogie Alcasid sa Robinsons Magnolia para sa NakakaLokal album nito under Star Music.

Nag-appear kasi si Regine sa nasabing mall show. Hindi lang siya basta nanood, kumanta rin siya.

Nagkaroon ng live rehearsal sina Regine at Ogie bago nag-start ang mall show dahil hindi pa nila na-rehearse ang duet nila na ang tumugtog ay ang ABS-CBN Philharmonic Orchestra.

Tuwang-tuwa ang fans ni Ogie na nagpunta sa Robinsons Magnolia dahil may “bonus” pa sila dahil nandoon si Regine.

Sabi ni Regine, basta for Ogie, willing siya na sumuporta.

Marami sa audience ang nagsabing, “Ang payat pala ni Regine sa personal!”

Of course, malaki na ang ipinayat ni Regine dahil conscious na siya sa kanyang diet at exercise.

Madalas nagkakasama sina Regine at Ogie sa pag-e-exercise dahil katulad ng misis, gusto ni mister na maging physically fit lalo na at mahilig na ring mag-OOTD (outfit of the day) si Ogie, huh?!

‘Kaloka ang dating magkaibigan na sina Kakai Bautista at Ahron Villena dahil nag-aaway na naman sila!

Kakikita pa lang namin kay Ahron kasama ang manager nilang si Freddie Bautista at ibi­nalita sa amin ng huli na pinagbati na niya sina Ahron at Kakai, pero ngayon, may gulo na naman sa dalawa, ‘noh?!

‘Kaloka si Freddie dahil nang pumutok uli ang awayan sa social media nina Kakai at Ahron, ayaw niyang sumagot sa mga tawag namin!

Sabi ni Freddie sa text niya sa amin, “As of now, pinipilit kong maayos uli ang misunderstanding nila. Eh, baka kapag nagsalita ako, lumala pa, kaya pasensya na!”

Naku, hindi na yata matatapos ang awayan na ito nina Kakai at Ahron.

Si Ahron ay naninindigang hindi talaga naging sila ni Kakai, ‘noh?!