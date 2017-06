Regine-Ariel, mas mainam kapag tunay na mga TAO

ON the top of my head, ang ka-level nina Lea Salonga at Aga Muhlach bilang loveteam we cannot have enough of ay sina Regine Velasquez & Ariel Rivera.

Sa kasalukuyan ay nasa Mulawin vs Ravena sila. Diyosa ng kalikasan si Regine. Taong-ibon si Ariel.

Mas mainam at mas kapana-panabik ang kanilang tambalan pag tunay silang mga tao kaya ang pagsasanib-pwersa nila ngayon, parang wala namang naitulong para show.

Sawi pa rin ito sa ratings game, maski itanong n’yo pa sa Ang Probinsiyano.

The two singers played beautiful music together. Ang dramarama nila dati, parang you & me against the world bago naging misis ni Rivera si Gelli de Belen.

It took a while bago naging mister ni Chona si Ogie Alcasid.

Ang loveteam ni Regine with Aga, palong-palo rin. Box office hits ang movies nila.

***

Ang isa pang ka-love team ni Songbird na marami ang nagmamahal, ang kay Bad Bird, este Big Bird, ay hindi, kay Bad Boy Robin Padilla pala.

Estrella palagi sa takilya ang samahang Binoe-Reg.

Iba rin ang chemistry that they share. May darang kumbaga at panalo lagi ang mga laplapan scenes nila, huh!

***

Siempre, ang pwedeng kumabog sa tamba­lang Salonga & Muhlach ay ang kina Richard Gomez & Dawn Zulueta.

Parang nagka-se­cond coming ang kanilang tambalan sa mga soap at pelikula nila sa ka-Dos.

Hindi kapani-paniwala pero ang samahang Chard-Dawn, nagpakilig at nagpatili sa Millennials.

Ginawa silang… parang the couple we want to become in the future pero present tense ang support at pagmamahal sa Goma at La Zulueta.

Nagkakilala bilang commercial models, na­ging magkasinta­han noong ginagawa nila ang Hihintayin Kita Sa Langit, naghiwalay, nagkaasawa at nagkapamil­ya, pero nanatiling magkaibigan.

Ibang the klaseng kilig pa rin ang kanilang hatid.

Mukhang matatagalan pa bago magkasama silang muli dahil Gomez’s hands and sche­dule are full bilang mayor sa Ormoc at si Zulueta eh busy sa pagiging domestic goddess and mom.