Red Spikers, Lady Pirates bumalikwas

By Elech Dawa

Apat na sets ang binuno ng Lyceum bago pinatahimik ang Jose Rizal University 25-20, 24-26, 25-14, 25-22 sa second game ng Premier Volleyball League Collegiate Conference sa FilOil Flying V Centre sa San Juan kagabi.

Sa unang laro, sinalag ng San Beda ang maba­ngis na balikwas ng St. Benilde sa dulo para igapang ang 25-21, 25-20, 17-25, 25-19 panalo.

Pinangunahan ng 15 hits mula sa 12 attacks ni Cesca Racraquin ang Red Spikers, umakyat sa 2-1 sa Group B.

Inakbayan ng Red Spikers sa second spot ng Group A ang tumalo sa kanilang Arellano, sa likod ng unbeaten sa two games na Adamson

Umiskor si Christine Miralles ng 18 points mula sa 10 kills, five kill blocks at three service aces para ihatid ang Lady Pirates sa 1-1 card sa Group A.

Susunod na makakalaban ng Lady Pirates ang kaparehong karta na Ateneo.

Humataw din sina Cherilyn Sindayen at Rocelyn Hongia ng tig-15 markers para sa Lyceum, nag-ambag si La Rainne Fabay ng 10 points.

“Tinitingnan ko kanina ang laro. Alam kong may advantage kami sa kanila kasi nakakalaban na rin naman namin sila sa NCAA,” saad ni LPU coach Emil Lontoc.

Hindi nagustuhan ni Lontoc ang ibinigay ng kanyang mga bataan na 35 points off errors.

“Medyo kulang lang talaga sa maturity ang team,” wika ni Lontoc.

Nabaon sa 0-3 ang Lady Bombers na pinangunahan ni skipper Shola Alvarez na may 19 points — 17 mula attacks — at 11 ni Dolly Versoza.

Sa unang laro, sinakmal ng San Beda College Lady Red Spikers ang College of Saint Benilde, 25-21, 25-20, 17-25, 25-22 upang itarak ang 2-1 record sa Group B.