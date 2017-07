Red carpet sa SONA desisyon ng Kamara

By Aries Cano

Nilinaw ng Malacañang na hindi nila hinihikayat ang pagsusuot ng mamahaling gown at pagkakaroon ng fashion show sa Batasan Pambansa sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 24.

Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na bagama’t gusto ni Pangulong Duterte ng simpleng SONA, diskresyon pa rin ng mga dadalo kung ano ang kanilang isusuot.

Ayon kay Andanar, bagama’t si Pangulong Duterte ang sentro ng SONA, desisyon pa rin ng House of Representatives ang magiging ayos ng Batasan kung magkakaroon pa ng red carpet o hindi bilang sila ang host ng event.

Matatandaan na tuwing SONA sa mga nakalipas na administrasyon ay nagmimistulan itong fashion show dahil sa mga nagbobonggahang suot ng mga mambabatas at mga bisita.