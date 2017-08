Red alert sa bagyong Jolina!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Itinaas na sa red alert status ng NDRRMC ang kanilang ilang local offices bilang paghahanda sa bagyong Jolina.

Ayon kay NDRRMC spokesperson Mina Marasigan, partikular na naka-red alert status ang Northern Luzon, Central Luzon, Cordillera Administrative Region at ang Bicol region.

Nasa blue alert status naman ngayon ang operation center ng NDRRMC.

Dahil dito, sinabi ni Marasigan na nakaalerto at naka-duty na ng 24/7 ang mga personnel ng iba’t ibang sangay ng pamahalaan katulad ng PAGASA, DILG, DSWD, DOH, BFP, AFP, PNP at Philippine Coast Guard.

Pinagbawalan na rin ng NDRRMC ang publiko lalo na ang mga turista na magtungo sa Cordillera Administrative Region para makaiwas sa posibleng panganib na hatid ng bagyong Jolina.

Isa sa napagkasunduan sa ginanap na pre-disaster assessment ang pagsuspinde sa pagpunta sa mga lugar sa posibleng maghatid ng panganib sa mga bakasyunista.

Nakataas na ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 2 sa Isabela, Aurora, Quirino, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Sur, Benguet, Abra, La Union at Nueva Vizcaya.

Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 ang Cagayan kabilang ang Babuyan group of islands, Apayao, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Pangasinan, Northern Quezon kabilang ang Polillo island at Camarines Norte.