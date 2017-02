Recto atras sa ChaCha

Dahil sa pangambang maluwagan ang probisyon sa Martial Law, binawi ni Senate Minority Leader Ralph Recto ang kanyang resolusyon para retokehin ang economic provision ng 1987 Constitution.

“I know that the purpose today is more political. So I don’t want to be a part of that, that’s why I withdrew my resolution,” paglalahad ni Recto matapos ang hearing ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes.

Isa sa naging rason ni Recto ay dahil seryoso ang Kamara sa federalism na labis niyang tinututulan dahil hindi naman ito ang sagot sa problema ng bansa bagkus ay makakadagdag lang ito sa problema.

“That will do more harm than good. Dagdag burukras­ya, dagdag buwis,­ dagdag red tape, and if we’re growing by 7-10% today, 7% real growth, 10% nominally, by doing that, we might destroy the economy,” paliwanag ng senador.

Aniya, maaari namang amiyendahan ang Local Government Code upang makamit ang minimithi sa pederalismo na hindi na kinakailangan pang susugan ang Konstitusyon.

Nangangamba rin si Recto na galawin ang probisyon sa Martial Law upang mapadali ang pagdeklara nito ng Pangulo na hindi na maaa­ring maharang ng Kongreso at ng Supreme Court.

Sa kabila ng pag-atras ni Recto, tuloy pa rin ang pagdinig ng komite sa mga nakabinbing panukala sa Charter Change (ChaCha).