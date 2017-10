Reconstruction commission sa Marawi rehab isinulong

Isinulong ni Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) Partylist Rep. Jericho Nograles ang pagbuo ng isang “non-partisan” at “non-sectarian” reconstruction commission na magdidisenyo at magmamando sa reconstruction ng Marawi City.

Ayon kay Nograles, inaasahang bubuhos ang ayudang pinansiyal bilang pagsuporta sa reconstruction ng Marawi kaya kinakailangan na magkaroon ng isang “well-organized government body” na suportado Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ang itatatag na komisyon na mangangasiwa sa ponding gagamitin para maibangon ang siyudad.

“I think that we should learn from our Yolanda experience. There were too many cooks that spoiled the broth. Everyone’s claiming credit for the projects but when problems began to manifest, everyone’s playing the blame game. We should do this differently in Marawi by creating a single government body that orchestrates all the needed reconstruction projects,” pagbibigay-diin ni Nograles.

Batay naman kay House Appropriations Committee chairman Davao City Rep. Karlo Nograles, “slowly but surely” ay maaari nang pagbuhusan ng lakas ang “rebuilding” ng Marawi.

Inaasahan na aniya na mananatili pa rin ang government troops para sa bagong misyon na ito sa Marawi.

Naniniwala si Nograles na dapat pagtuunan ng pansin at iprayoridad ang reconstruction ng mga nasirang eskuwelahan.

Sa isinagawang pagdinig aniya ng House Committee on Muslim Affair ay nadiskubre na 18 sa 69 eskuwelahan sa Marawi City ang napuruhan ng husto.

“Let us not forget to give focus on the needs of pupils and teachers when we finalize the Marawi City Rehabilitation and Reconstruction Plan, which will serve as the blueprint for Marawi’s return to glory,” giit ni Nograles.