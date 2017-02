Rebelde sa gabinete may meeting kay PDu30

By Aries Cano

Makikipagpulong kay Pangulong Rodrigo Duterte ang tatlong gabinete ng administrasyon na mula sa makakaliwang grupo.

Itinakda ang pulong sa pagitan ng Pangulo at tatlong leftist na gabinete sa Pebrero 20 sa Palasyo ng Malacañang kung saan ay pag-uusapan ang nakanselang peace talks sa pagitan ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA).

Ang pulong ay kinumpirma sa press briefing sa Malacañang ni National Anti-Poverty Commission (NAPC) chair Liza Maza kung saan dumalo ang opis­yal at sinabi nitong nagpasabi ang Pangulo na nais niyang maka-meeting sina Social Welfare Secretary Jud­y Taguiwalo at Agrarian Secretary Rafael Mariano upang pag-usapan ang naudlot na peace talks.

Bunsod ng itinakdang pulong ay nagpahayag ng kumpiyansa si Maza na magpapatuloy ang usapang pangkapayapaan.