RAMBULAN SA BONUS

Mga laro ngayon (Mall of Asia Arena)

4:30 p.m. – Star vs. NLEX

6:45 p.m. – Meralco vs. SMB

Nagklik ang mga tirada sa labas ng TNT KaTropa para matapalan ang pagkadehado sa taas at maging madali lang ang inaasahang dikdikang laban sa Ginebra.

Tinambakan ng KaTropa ang Gin Kings 121-92, sa PBA Governors Cup kagabi sa Smart Araneta Coliseum.

Sigurado nang mas mataas ang quotient ng TNT sa Ginebra kahit magkabuhol sila sa 8-3 win-loss records.

Posible pang makibuhol sa parehong kartada ang Meralco at NLEX, pero itinumba rin ng TNT ang Bolts (113-107) at Road Warriors (112-107).

Pagkatapos ng eliminations mamaya sa MOA Arena ay saka lang madedesisyunan ang puwesto ng TNT sa top 4. Ang sigurado ay may twice-to-beat advantage na ang hukbo ni coach Nash Racela sa quarterfinals.

Ang ibang naghahangad, magrarambulan pa sa bonus.

At dahil sa 107-103 loss ng Gin Kings sa San Miguel Beer at 93-78 defeat sa Meralco, namemeligro ang defending champs na mawala pa sa twice-to-beat bonus sa quarters, pwedeng malagak pa sa No. 5.

Top scorer sa KaTropa si Glen Rice Jr. na may 36 points, umayuda si Jayson Castro ng 28. May pinaputok silang tig-anim na 3-pointers.

Bak-apan pa ng double-double sina Troy Rosario (15 points, 10 rebounds) at Kelly Williams (10 at 11).

“It really helped us that we shot really well,” ani Racela. “If you shoot that way, you really have a good chance.”

Kasamang kontender pa ang Rain or Shine na 122-98 winner sa Blackwater sa first game.