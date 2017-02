Rally regalo sa ika-118 anniv ng Fil-Am war

Tweet on Twitter

Kilos-protesta ang iniregalo ng mga militanteng grupo kaugnay sa ika-118 anibersaryo ng Fil-Am war sa Maynila.

Dakong alas-11:00 ng umaga nang magmartsa mula sa Kalaw Avenue patungong US Embassy sa Roxas Blvd. ang mga militante mula sa Bayan, League of Filipino Students, Gabriela, Kilusang Mayo Uno (KMU), Anakpawis at iba pa.

Sa rally, muling tinutulan ng mga militante ang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at ang dominasyon ng US Army sa Pilipinas.

Tinutulan din nila ang anila ay mga hindi makamamamayang polisiya ng Trump administration tulad ng deportation at travel ban.

Hindi naman nakalapit sa US Embassy ang mga militante makaraang harangin ng mga pulis kaya sa kanto na lamang ng United Nations cor. Roxa­s Boulevard nagsagawa ng programa ang mga ­militante.

Nagresulta sa pagsisikip ng daloy ng trapiko sa lugar ang naturang ­kilos protesta.

Naging highlights ng protesta ang pagsunog sa larawan ni US President Donald Trump.