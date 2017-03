Rally ng fans ni Angel, sesemplang

By Abante TONITE Entertainment Staff

MUKHANG lost cause ang rally ng mga maka-Angel Locsin sa March 31 para sabihing “No Angel, No Darna. Angel is Physically Fit”.

Para que? Para ano?

Habulin ang Darna project o ‘wag nang itu­loy ito?

Kung si Angel nga, tanggap niya ito… sana, maipatanggap niya rin ito sa kanyang fans.

***

Nakakakilig ang Julia Barretto at Joshua Garcia tandem sa Magandang Buhay kahapon.

Sa wakas, nakahanap na ng kapartner si Julia na simpatiko at maru­nong umarte.

Sana, magtagal ito at dapat maturuan ni Joshua si Julia ng pagpapa­kamasa at pagmamahal sa pamilya, samantalang si Joshua ay maambunan ng husay sa pagsasalita at sa good life ni Julia.

Paano na si Ronnie Alonte?

***

Pagkatapos ba ni Yen Santos ay si Judy Ann Santos na ang magiging leading lady ni Piolo Pascual?

Mukhang hindi pa rin dahil sa pelikula, si Toni Gonzaga ang nakalinya para maging kasama ni Piolo.

Sa TV, mukhang si Isa­belle Daza naman.

Parang hindi mas­yadong nakaka-excite as compared to the Piolo-Juday tandem.