Radyo-TV ipinasara ni Mayor, audit sa lahat ng media iniutos!

Ipinasara ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Salazar ang isang radio at television station dito at ipinag-utos pa ang masusing audit ng lahat ng mga lokal na pahayagan at iba pang mga radio at television stations.

Binigyan na temporary closure order ni Salazar ang E-Media Productions, na 4 taon ng nasa himpapawid dahil hindi umano nito nakumpleto ang ilang mga legal requirements at dokumnetong hinihingi nito upang makapag-operate.

Sinabi naman ni Rey Bayoging, Presidente at CEO ng E-Media Productions, na ang tangi lamang nilang hinihingi kay Salazar ay mabigyan ng konting panahon upang makuha sa mga ibat-ibang ahensya ng pamahalaan ang mga requirements na gustong makita ng mayor sa kabila na mayroon na itong business permits at mga dokumento upang makapag-operate ng legal.

Tahasan naman ang pagtanggi ni Bayoging na tanggapin ang closure order at sinabing ang National Telecommunications Commission (NTC) lamang ang may authority sa kanila at hindi ang local government. “Ang hinhingi namin ay konting panahon lamang upang makuha ang mga dokumento na hinihingi ng Mayor at susunod lamang kami sa NTC na siyang may saklaw sa amin,” ani Bayogin.

Ang E-Media Productions ay ang content provider ng WestWind broadcasting network na naka-base naman sa Zamboanga Sibugay.

Maging ang Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas ay umapela rin kay Salazar, ngunit bigo rin ito na ipahinto ang pagpapasara sa E-Media Productions. At umapela rin ang mga managers ng ibat-ibang radio at television stations kay Salazar, subalit wala rin nangyari. Umani naman ng simpatiya at protesta mula mga tagasunod ng E-Media Productions ang kautusan ni Salazar.

Pinaalalahanan rin ni Salazar ang mga negosyante na mag-comply sa requirements na hinihingi ng City Hall. “Among the legal essentials are proof of business registration, business capitalization, occupancy permit, contract of lease and barangay clearance among others. For other industries, such as media – a business permit can only be obtained if the said outfit has complied with statutory requirements specifically the legislative or congressional franchise to operate,” ani Salazar.

“Based on records, a number of business establishments are not compliant with requirements under the law and are facing sanctions. Under the Local Government Code, the Chief Executive is empowered to impose penalties on violators of the law. This, based on Section 16 of Republic Act 7160 or Local Government Code which states that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance and those which are essential to the promotion of the general welfare,” paliwanag pa ni Salazar.

At hindi rin pinalagpas ni Salazar ang lahat ng mga pahayagan dito at iniutos rin sa City Treasurer sa ilalim ni Romelita Candido na isailalim sa audit ang mga ito at surin ang kanilang mga books of accounts at mga records upang mabatid kung nagbabayad ba ang mga ito ng tamang buwis mula January hanggang December 2016.

Ito ang kauna-unahang audit ng pamahalaang lokal sa lahat ng media outlets dito. Sinabi naman ng mga media executives na susunod sila sa kagustuhan ni Salazar, sa kabila ng maraming mga negodyo sa Zamboanga ang walang permits, at maging mga restoran ay hindi rin nagbibigay ng resibo.