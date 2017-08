Radikal na pagbabago para sa BOC

Kailangan na ang radikal na pagbabago sa Bureau of Customs (BOC) dahil nawalan umano ng silbi ang mga batas na ginawa ng Kongreso na naglalayong linisin ang ahensya sa katiwalian at makolekta ang dapat na buwis.

Ito ang iginiit ni ACT-OFWs party-list Rep. John Bertiz dahil sa kabila ng mga batas tulad ng pinakahuli na Republic Act 20836 o Customs Modernization and Tariff Act (CMTA) ay nananatiling ‘resistan’ aniya ang ahensya sa reporma base sa 2016 Commission on Audit (COA) report.

“We have tried every­thing. Many attempts have been made to reform the Bureau of Customs but in the eyes of the public and of Congress all those failed. We can only conclude that either the right solution has not been applied or that the Bureau of Customs has been impervious to reform,” ani Bertiz.

Isa sa mga solusyon na hindi pa umano nagagawa ay ang complete overhaul sa ahensya o pagbuwag na nang tulu­yan dito at pansamantalang ipamahala sa international firm ang custom operation ng bansa.

Habang ginagawa aniya ang batas para sa bagong BOC, nais ni Bertiz na pri­badong kompanya muna na mayroong kinalaman sa custom management ang magpatakbo sa ahensya kasama na ang human resources, administration, finance at utility service.

Gayunpaman, bawal na kunin ng international­ company na mananalo sa bidding ang mga kasalukuyang empleyado ng BOC kasama na ang mga dating nagtrabaho sa na­sabing ahensya.

Tinataya ng mambabatas na 7 hanggang 10 taon bago makabuo ng isang ahensya na papalit sa BOC para tuluyan na itong mali­nis sa katiwalian kaya habang ginagawa aniya ang batas ay international company muna ang mamahala rito.

“This radical proposal is consistent with the ideas of President Duterte on custom privatization. I agree with the president that privatizing the BOC will eliminate political interference in its operations. The time for this is now, not later,” ayon pa sa mambabatas.

Puwede aniya itong simula sa pamamagitan ng Executive Order lamang ng pangulo dahil umiiral naman aniya ang Built Ope­rate and Transfer (BOT) law.