RACING FEATURE: Kamukha ni Tapit

By Andy Sevilla

Ire-retiro na ba ang kanyang runner para mapa­kastahan na? Kanino naman ipakakasta?

Ito ang ilan sa mga tanong ng mga horse ow­ner-breeders na may mga pangarerang kabayo na puwede nang iretiro habang ‘yung iba naman na desidido na ay namimili kung kanino dadalhin ang kanilang bagong inahin.

Sa pagtindi ng kumpetisyon sa pista, marami ang desidido nang i-retire ang medyo may edad at injury-prone na mga pangarera para dalhin sa breeding shed. ‘Yung iba nga ay nung bago pa mag-Disyembre iniretiro ang kanilang naging panakbo para mapaghandaan ang magiging bagong career nito sa farm.

Pero dahil sa may nagpasok ng magagandang stallion noong nakaraang taon, hindi rin malaman ngayon kung kanino nila dadalhin ang mga inahin.

Lahat ng malalaki at baguhang farm ngayon ay may mga matitindi at baguhang stallion na proven na rin ang lahi sa ibang bansa.

Matinding lahi ngayon na hinahabol ng mga breeders maging sa ibang bansa ay ang premyadong Tapit. Halos lahat ng breeders dito at sa ibang bansa ay sadyang nagnanais na makapagpalahi sa mga baguhang stallion nito.

Dito sa bansa ay meron na ring mga anak si Tapit na ginawa nang ganador, tulad ng kay dating Cong. Bong Lapus at pinakahuli sa Tecson Farm ni Bing Tecson sa Batangas.

Si Lucky For Danny, ngayo’y makikita ang itsura sa live TV coverage sa MetroTurf, ay anak ni Tapit at kamukhang-kamukha pa niya. Nakita natin ito sa kanyang farm, nakakagulat ang laki nito at tunay na kamukha ng kanyang ama na si Tapit.

Marami na ang tumatawag kay Bing Tecson at nagpapa-schedule para kay Lucky For Danny.

Ang kanyang telepono ay 0917-836-9836 kung gusto ninyong magtanong tungkol sa kanilang stallion.