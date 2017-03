RACHELLE ANN, BINAHA NG BULAKLAK

By Allan Diones

NAGSIMULA na nu’ng March 1 ang previews ng Broadway revival ng Miss Saigon sa New York.

Super-excited si Rachelle Ann Go dahil after niyang mag-West End sa London ay ito ang kanyang Broadway debut, ganu’n din nina Jon Jon Briones, Eva Noblezada at iba pang nasa cast.

Ang daming nagbigay ng flowers kay Shin (palayaw ni Rachelle Ann) nu’ng first night ng previews, na pinost niya ang pic sa Instagram.

Nu’ng first time makita ni Shin na mag-land ang Miss Saigon helicopter sa Broadway Theatre ay nagkaroon pa rin siya ng goosebumps.

Isa ang helicopter scene na ‘yon during the ‘fall of Saigon’ sa pinakaaabangang highlight ng nasabing hit musical.

Nasa NYC rin ngayon si Mark Bautista para sa rehearsals ng disco musical na Here Lies Love na itatanghal sa Seattle after itong gawin ni Mark sa London.

Nagkita sila ni Shin dahil nanood si Mark ng preview ng Miss Saigon.

Mukhang gumimik pa ang dalawa after dahil base sa IG post ni Mark ay inabot sila ni Shin ng 1:35 AM.

Sobrang happy and proud si Mark sa kanyang friend na isa nang Broadway star.

Wish namin kay Mark na mag-Broadway din siya gaya ni Shin o kaya ay makabalik siya ng London at makapag-West End din.

Sa March 23 ang opening night ng Miss Saigon na tatagal lang doon hanggang January 13, 2018.

Ang dinig namin ay hanggang August lang si Shin sa Broadway bilang Gigi Van Tranh sa Miss Saigon.

Kailangan niya ka­sing bumalik ng London para sa rehearsals ng megahit musical na Hamilton na magbubukas sa West End later this year.

Si Shin ang gaganap sa role ng asawa ng bidang si Alexander Hamilton na si Elizabeth Schuyler-Hamilton.