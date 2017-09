Quezon Service Cross kay Miriam, giit ni Poe

Itinutulak ni Senador Grace Poe ang paggawad ng Quezon Service Cross, ang pinakamaatas na pagkilala ng bansa para kay yumaong Senador Miriam Defensor Santiago.

Sa kanyang Senate Resolution 508, iginiit ni Poe na dapat kilalanin si Santiago dahil sa kanyang legacy para sa hindi matatawarang serbisyo sa taumbayan.

“Miriam Defensor Santiago has dedicated her life to public service through her work in all the branches of government: judicial, executive and legislative,” saad ni Poe sa resolution.

Ipinaliwanag ni Poe na sa 46 na taong serbisyo publiko ni Santiago, ipinakita nito ang mga akmang academic, professional at moral character ng isang lider.

Makikita naman anya na sa bawat henerasyon ay naipamana na ni Santiago ang kanyang krusada laban sa katiwalian at ang pagtataguyod sa rule of law.

“Bestowing upon Santiago the Quezon Service Cross will ensure that her legacy of dedicated, outstanding and selfless public service will endure for Filipinos to emulate,” dagdag ni Poe.