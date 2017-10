Quadruple pay sa PNP retirees drawing lang – Ping

Malaki ang duda ni Senador Panfilo Lacson kung magkakaroon ng katuparan ang quadruple increase sa pensyon ng mga retiradong pulis.

Ito ang naging reaksiyon ni Lacson sa pahayag­ ni Philippine National Police (PNP) chief Director General Ronald Dela Rosa na daragdagan ang pensyon ng mga retiradong pulis.

Sinabi ni Lacson na ang mahirap dito ay ang mismong pagkukuwenta at paglalaan ng pondo para sa isusulong na dagdag pensyon sa mga retirado.

“The hardest part is doing the Math,” dagdag ni Lacson.

Gayunman, hiniling na aniya ng Senado sa PNP at Armed Forces of the Philippines (AFP) na isumite sa kanila ang mga rekord ng mga retiradong pulis at sundalo.

Ito aniya ay upang makumpirma nila ang pahayag ng Department of Budget and Management (DBM) na kakailangan ng P5 trilyon upang suportahan ang dagdag pensyon sa mga retirees.

“It may be good to inform the retirees though that we’ve requested the AFP and PNP to submit to the Senate actual numbers to validate DBM’s claim that at least P5T seed money is needed to fund the program,” saad pa ni Lacson.

Nais aniya nilang malama­n ang mga datos mula mismo sa finance centers ng uniformed services at ng Land Bank of the Philippines upang makuha ang official records ng actual payouts.