Q&A, MAS IMPORTANTE NA SA BINIBINI

WALEY: Kahapon dapat ang announcement ng official candidates para sa 2017 Binibining Pilipinas pageant.

As expected, pagkatapos ng beauty pageant hoopla sa ating bansa with the holding of the recent Miss Universe in our country, heto at umabot ng 95 ang applicants sa Binibining Pilipinas.

From 95, pinarampa sila at pinag-swimsuit and they were trimmed down to 55.

Mula roon, sasalain to 40 ang official candidates for this year’s local pageant.

Kumpara sa nakaraang mga taon, maraming pagbabago ang mapapanood sa latest edition na ito ng prestigious beauty search.

Kung dati ay sa ganda at hubog ng katawan napupunta ang 50% ng total score ng kandidata, sa question and answer portion na magkakaroon ng bigat sa total score.

This is the lesson that we learned from the recent Miss Universe pageant na nagpalabas na ng bagong directive na nagsasaad na, “The Miss Universe Organization empowers women to develop the confidence they need to achieve their personal best.

“A confident woman has the power to make real change, starting in her local community with the potential to reach a global audience… and continue to define what it means to be Confidently Beautiful.”

Isa sa mga aabangan nating kandidata ay si MARIEL ANDOLONG DE LEON, 23, 5’8” for Binibining Pilipinas 2017 ng Aces And Queens.

And sabi ng Tanglaw Diva na tatanggap ng bagong parangal nga­yon bilang Reyna Alahera ng Gawad GEMS sa Santa Rosa, Laguna, “She should capture the woman-of-world ni Tita Pinky niya at ang pagka-elegante ni Tita Lara Melissa.”

Sa akin naman, sana makuha ni Mariel ang husay at good public relations ng nanay at tatay niya na si Sandy ‘Andrea’ Andolong at Drama King Boyet de Leon.

Bukod sa pagiging magaganda at mabubu­ting tao.

Talaga!

***

HAVEY: Masaya ang aming piging kasama si Nanay Cristy Fermin.

Ang bumangka ay si Arnell Ignacio na nagsabing nabago ang buhay niya dahil sa trabaho sa gobyerno.

Si Arnell ay kasama sa PAGCOR sa ilalim ni Andrea Domingo at base sa napapanood natin sa Senate Hearings.

Pinag-aralan ni Arnell ang batas at kung ano ang magagawa ng kanilang ahensya.

Masaya ang kuwentuhan dahil sa lahat ng mga sumuporta kay Digong, isa si Arnell sa mga malapit kay Senator Leila de Lima.

Isa siya sa mga malayang nakakausap ng Senadora nang magiliw.

Kung hindi nakulong sa Custodial Center, isa sana si Arnell sa nagtangkang paglapitin sina Digong at Leila sa gitna ng pagkakaiba ng politika.

“Ganyan naman yata tayo, sino ba naman ang gusto ng hati-hating bansa, ‘di ba?” sabi ni Arnell.

Kaya nasabi namin nina Nanay Cristy, bakit hindi na lang kaya si Arnell ang iti­nalagang Communications Officer ng Malacañang?

I’m sure, may iba pang paglalagyan si Martin Andanar kung sakali. At least, kung si Arnell ‘yun, siguradong mapa-pacify niya ang mga reporter.

Kasi, sanay na siyang maging tagapag-ayos at tagapamagitan.

“Kanya-kanya na kaming responsibilidad, pero sa huli’t huli, ang paglilingkod sa gobyerno ay higit sa pansariling interes o pagpapalapad at pagpapabango ng papel sa publiko.

“Mahirap na trabaho talaga ito. Pero masaya,” diin ni Arnell na sabi ni Nanay Cristy ay nagi­ging kamukha na ni Piolo Pascual dahil sa contour.

‘Yun na!