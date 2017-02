PUWET NI SOLENN, NAMI-MISS SA SET

Tweet on Twitter

OUT of the country si Solenn Heussaff kasama ang kanyang hubby na si Nico Bolzico.

Hindi kumpleto ang set ng Encantadia kung wala ang versatile actress, ayon kay Mikee Quintos.

Sa Instagram, sinabi ng dalaga na nami-miss na niya ang kakulitan ni Solenn tuwing in-bet­ween takes sila.

Pabiro niyang sinabi sa caption, “Missing your sexy butt on set, @solennheussaff!!”

Dennis, sumabak na sa MARTIAL ARTS

SIMULA na ng bakbakan para sa cast ng upcoming telefantasya ng Kapuso Network na Mulawin vs. Ravena.

Nagsimula na ang training nina Dennis Trillo, Bea Binene, Kiko Estrada at Derrick Monasterio para sa fight scenes.

Sumailalim sila sa isang grupo ng professional martial artists.

Sabi ni Dennis, “Kailangang magmukhang professional, kasi, ‘yung roles namin dito, warriors.

“So, kailangan ma-perfect namin ‘yung tamang form, maging confident kami roon sa routine para mas maging kapani-paniwala ‘yung ginagawa namin.”

MARDI GRAS (Fat Tuesday) sa katapusan ng Pebrero.

Araw ng Carnival!

Gabi ng pagsasasa sa laman!

Sa Marso 1 ang ASH WEDNESDAY, unang araw ng Kuwaresma.

Panahon na ng Pagtitika.

Nalalapit na ang Semana Santa!