Puwesto ni Gina sinusulot?

Nagdaos ng pagdinig ang house committee on good government at ener­gy noong Lunes, Marso 13, hinggil sa pagpapa­kamatay ni Energy Regulatory Commission (ERC) Director Francisco Jose ‘Jun’ Villa Jr. noong nakaraang taon matapos na hindi makayanan ang umano’y mga corruption sa ERC. Ang imbestigasyon ay hango sa House Resolutions Nos. 565,588 at 591 na inihain nina Reps. Bernadette Herrera-Dy, Christopher Belmonte at Wes Gatchalian.

Ang ganda na sana ng takbo ng imbestigasyon ng joint committees kung hindi lang sumapaw itong si Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, may-akda ng House Resolution No. 566, na humihiling na imbestigahan ang diumano’y midnight deals ng ERC sa isang distribution company. Hindi kasama sa main agenda ng hearing ang resolusyon ni congressman.

Kumbaga sa isang teleserye, nagkakaiyakan na dahil sa naisawalat na kung ano ang posibleng dahilan ng pagpapakamatay ni Villa. Pinalagan daw ni Villa ang utos sa kanya na dayain ang bidding ng mga proyekto ng ERC tulad ng pest control, renovation at pagbili ng AVP. Si Villa kasi ang bids and awards director for ‘internal ERC projects’. Ibig sabihin, walang kinalaman sa power supply agreement (PSA) ng isang distribution company ang pagpapakamatay ni Villa.

Pero itong si congressman, nagsagawa pa ng kilos-protesta sa harap ng Kamara, aba’y hindi man lang ginalang ang isinasaga­wang imbestigasyon sa pagkamatay ni Villa. Sa ginawa niyang pagsapaw sa hearing, para siyang kusinero na pinaghalo ang nilagang baboy at paksiw na bangus. Siyempre, aasim ang mukha mo sa inis.

Matanong lang natin: Ano kaya ang niluluto ni Zarate at patuloy na isinisiksik sa agenda ang PSA ng isang distribution company gayung hindi pa pala inaprubahan ng ERC ang nasabing PSA? Malinaw naman na walang midnight deal. Galit ba siya sa tatlong congressman kung kaya’t nanapaw siya ng hearing? Nagpapansin ba siya sa administrasyong Duterte para maitalaga bilang isang ca­binet member?

Hindi ba’t nang manalo si Pangulong Duterte noong 2016 presidential elections at makipag-al­yansa sa grupong makakaliwa, isa si Zarate sa inispatan ng National Demo­cratic Front (NDF) para maging kalihim ng Department of Environment and Natural Resources (DENR). Minalas lang siya dahil mas bilib si Duterte kay Gina Lopez.

Ngayong nahihirapang makalusot sa Commission on Appointments (CA) si Lopez, hindi kaya sumagi muli sa isip ni congressman na ambisyunin ang puwesto ng DENR Secretary? Kung gusto niyang maging kapalit ni Gina Lopez, aba’y kailangang suportahan niya ang mga polisiya ni Pangulong Duterte. Sa mga nakalipas na aksyon niya, kabaligtaran ang kanyang ginawa nang bumoto laban sa death pe­nalty at tumutol sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Anuman ang niluluto ni congressman, malalaman natin sa mga susunod na kabanata.

***

May kasabihan na nahuhuli ang isda sa sari­ling bibig. Noong Marso 13, inamin ni Pangulong Duterte na pinayagan niya ang Chinese surveillance ship na tumungo ng Benham Rise dahil sa bahagi raw ito ng kanilang kasunduan at wala naman silang intensyon na ariin ito.

Walang kaalam-alam si Defense Secretary Delfin Lorenzana na nakipagkasundo pala ang Pangulo ng bansa sa China para sa pag-survey ng Benham Rise. Alalang-alala pa naman itong si Secretary Lorenzana sa natanggap niyang intelligence report na tatlong buwan na tumambay sa Benham Rise ang surveillance ship ng China eh ‘yun pala ay may secret agreement na pala ang commander in chief.

Nag-tweet nitong Biyernes si dating National Security Adviser Roilo Golez. “PH Navy already has survey ship, BRP Gregorio Velasquez w/c US gave to help us survey Benham Rise. China sent survey ship to spy on Benham”. So mayroon na palang surveillance ship ang Philippine Navy. Bakit pa kinausap ni Duterte ang China para magpadala ng kanilang spy ship sa Benham Rise. Tsk tsk tsk!