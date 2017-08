Puwesto ni Alvarez sa partido nanganganib

Posible umanong masibak bilang PDP-Laban secretary general si House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa ginagawa nitong pagtanggal ng mga lider ng partido nang walang mabigat na kadahilanan.

Ayon kay Cesar Cuntapay, interim regional­ council president ng Southern Mindanao na pinalitan sa puwesto ni Alvarez, nagpapalakas ng kanyang kontrol sa rehiyon ang House Speaker at naisasakripisyo na ang prinsipyo ng partido kaya nanawagan ito para maalis bilang sec-gen si Alvarez.

“I am not backing out from this fight and I still do function as a regional president of Region XI because Alvarez unilaterally has no authority to remove council officers with good standing,” ani Cuntapay.

Mayroon umanong protocol at sistemang ­sinusunod ang partido sa isyu ng reorganization.

“Definitely, the abusive unilateral decision of Speaker Alvarez in removing incumbent party leaders without consultation with his peers in the national leadership is outright detestable,” dagdag pa ni Cuntapay.

Dagdag pa niya, nakipag-usap na siya sa mga party officers ng ibang ­rehiyon at nakatitiyak siyang makukuha niya ang suporta ng mayorya para mapalitan si Alvarez bilang secretary-general.

Sinasabi pang pina­numpa ni Alvarez ang daan-daang incumbent barangay, municipal at provincial officers para ma­ging miyembro ng PDP-Laban nang hindi dumadaan sa basic membership seminar (BMS) na isang obligatory requirement para sa membership.

“Personally, I will file for an expulsion of membership complaint from the party against Rep. Alvarez for actions inimical to the interest of PDP-Laban,” pahayag pa ni Cuntapay.

Ayon pa kay Cuntapay, ang pagtanggal kay Alvarez sa kanyang posisyon sa partido kundi man tuluyang matanggal bilang miyembro ng PDP-Laban ay para sa best interest ng bansa.